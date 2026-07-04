Девять нижегородских родительских инициатив получили гранты Общества «Знание». Фото: Общество «Знание»

Подведены итоги третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Всего победителями признаны 395 проектов из 71 региона страны, которые получат почти 400 млн рублей на реализацию. В числе лучших — девять инициатив от нижегородских родительских комитетов с общим бюджетом более 10 млн рублей. Об этом сообщает Общество «Знание».

Проекты-победители охватывают широкий спектр направлений: от духовно-нравственного и патриотического воспитания до научного познания, физического развития и социализации подростков из группы риска.

Большинство инициатив представляют школы Нижнего Новгорода. Лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ» выиграл грант на проведение «Ассамблеи Наук и Искусств: Наш общий дом – Россия». Школа №19 с углублённым изучением предметов направит средства на проект «ГТО движение – объединяет поколения!», а школа №85 — на создание клуба семейного чтения «Страницы единства».

Несколько образовательных учреждений сделали ставку на историческую тематику. Школа №123 реализует историко-патриотическую экспедицию «Мы помним, мы гордимся!», школа №55 создаст музей военной истории и памяти героев Отечества, а школа №161 запустит проект «От Минина и Пожарского до наших дней».

Сразу две победы одержали учреждения из посёлка Вахтан Шахунского округа: Вахтанская средняя школа представила проект «Книжный навигатор: цифровая классика в каждый класс», а детский сад «Одуванчик» — инициативу по изучению правил дорожного движения «ПДД – играю и запоминаю». Также в число победителей вошёл проект «Горжусь тобой, моя Россия» от родительского сообщества школы №5 «Перспектива» из Богородска.

С полным перечнем лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. Грантовые средства поступят победителям до 30 июля, реализовать проекты необходимо до 15 ноября, а отчитаться об использовании средств — до 27 ноября 2026 года.