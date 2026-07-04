10 семей из Нижегородской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Фото: организаторы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Десять семей из Нижегородской области выступят в финале ежегодного конкурса «Это у нас семейное» (6+), который организует президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Заключительные состязания пройдут с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Всего в финале примут участие 330 семей из 85 регионов России — более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут названы 8 июля, в День семьи, любви и верности. Финалистов определили по итогам окружных полуфиналов и выполнения дополнительных заданий.

Как отметил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин, конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим семейным праздником. Среди участников — профессиональные династии врачей, педагогов, строителей, военных и железнодорожников, многодетные семьи с приёмными детьми и пары, прожившие вместе более полувека.

Нижегородскую область в финале представят семьи Абрамовых, Абумовых, Одинцовых, Борисовых, Любимовых, Глинкиных, Голуновых, Кабановых, Педюковых, Гуниных, Дегтяревых, Савельевых, Каляскиных, Финогеевых, Абдуллиных, Косяковых, Молокоедовых, Тюпиных, Новиковых, Гусаровых, Тороповых, Рындиных и Куракиных. Всего во втором сезоне конкурса от региона приняли участие почти 4,9 тысячи семей — более 17,3 тысячи нижегородцев.

Торжественное открытие финала посвятят Году единства народов России: гостей ждут парад-шествие, хоровод в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия». В следующие два дня участникам предстоят задания на эрудицию, смекалку и командную работу. В День семьи, любви и верности в Зелёном театре ВДНХ назовут 60 победителей, а все 330 семей-финалистов получат сертификаты на семейные путешествия.