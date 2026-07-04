Два человека погибли при пожаре в нижегородском селе Починки

Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В результате возгорания в селе Починки жилого дома погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Смертельный пожар произошел 4 июля на улице Гражданской в селе Починки. Пожар тушили девять расчетов МЧС – само строение внешне почти не пострадало.

На месте были найдены тела мужчины и женщины – вероятнее всего, они погибли от едкого дыма. Их личности и причины трагедии устанавливаются. Судя по кадрам, опубликованным спасателями, возгорание произошло на втором этаже кирпичного дома. Само строение внешне при этом не пострадало.