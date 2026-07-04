Нижегородская молодежь сможет получить гранты на реализацию своих инициатив. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцы от 14 до 35 лет смогут получить грант в поддержку своих социально значимых проектов. Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».

До 16 июля каждый желающий может принять участие во всероссийском конкурсе «Росмолодёжь. Гранты: «Микрогранты» и рассказать, почему именно его инициатива должна победить. Мероприятие имеет 18 направлений: популяризация спорта, организация занятости молодежи, сохранение исторической памяти и прочее. Благодаря большому ответвлению, любой проект получает возможность на участие. Также для участников упростили систему отчетной документации. Подать заявку можно на сайте «Молодёжь России».

Конкурс проводится с 2019 года и проходит в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Победители мероприятия смогут получить денежное вознаграждение, которое поможет реализовать проект. Минимальный грант составляет 5 тысяч рублей, а максимальный достигает суммы в 300 тысяч рублей. Нижегородцы активно доказывают из года в год, что они полны идей и планов. Со своими проектами они выступают на конкурсах и занимают лидирующие места, получая денежную и экспертную поддержку.

Из подобной инициативы родился патриотическо-гастрономический фестиваль «Вкус авиации», посвящённый 120-летию Чкалова и 90-летию Гагарина. Мероприятие реализовано Юлией Крючковой на средства гранта, полученного за победу в конкурсе #помни. В 2025 году фестиваль состоялся в третий раз и собрал около 2 тысяч участников, его открывал губернатор Глеб Никитин. Кроме того, на грантовые средства были реализованы другие проекты: межрегиональный интенсив по международному сотрудничеству Александры Трифоновой (с участием гостей из Киргизии и Египта), «Подводный субботник 2.0» Владимира Тушавина с экологическими дайвинг-активностями для семей, а также проект Любови Журавлёвой по очистке реки Валава, направленный на формирование экологического мышления у молодёжи.