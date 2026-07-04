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НовостиОбщество4 июля 2026 8:13

Нижегородская молодежь сможет получить гранты на реализацию своих инициатив

Денежную поддержку предоставляет всероссийский конкурс
Елена ПАШКИНА
Нижегородская молодежь сможет получить гранты на реализацию своих инициатив.

Нижегородская молодежь сможет получить гранты на реализацию своих инициатив.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцы от 14 до 35 лет смогут получить грант в поддержку своих социально значимых проектов. Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».

До 16 июля каждый желающий может принять участие во всероссийском конкурсе «Росмолодёжь. Гранты: «Микрогранты» и рассказать, почему именно его инициатива должна победить. Мероприятие имеет 18 направлений: популяризация спорта, организация занятости молодежи, сохранение исторической памяти и прочее. Благодаря большому ответвлению, любой проект получает возможность на участие. Также для участников упростили систему отчетной документации. Подать заявку можно на сайте «Молодёжь России».

Конкурс проводится с 2019 года и проходит в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Победители мероприятия смогут получить денежное вознаграждение, которое поможет реализовать проект. Минимальный грант составляет 5 тысяч рублей, а максимальный достигает суммы в 300 тысяч рублей. Нижегородцы активно доказывают из года в год, что они полны идей и планов. Со своими проектами они выступают на конкурсах и занимают лидирующие места, получая денежную и экспертную поддержку.

Из подобной инициативы родился патриотическо-гастрономический фестиваль «Вкус авиации», посвящённый 120-летию Чкалова и 90-летию Гагарина. Мероприятие реализовано Юлией Крючковой на средства гранта, полученного за победу в конкурсе #помни. В 2025 году фестиваль состоялся в третий раз и собрал около 2 тысяч участников, его открывал губернатор Глеб Никитин. Кроме того, на грантовые средства были реализованы другие проекты: межрегиональный интенсив по международному сотрудничеству Александры Трифоновой (с участием гостей из Киргизии и Египта), «Подводный субботник 2.0» Владимира Тушавина с экологическими дайвинг-активностями для семей, а также проект Любови Журавлёвой по очистке реки Валава, направленный на формирование экологического мышления у молодёжи.