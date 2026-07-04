Нижегородская студентка впала в кому в Египте после остановки сердца. Фото: телеграм-канал "Бокал прессека".

Нижегородская студентка на отдыхе в Египте впала в кому после остановки сердца. Сейчас родственники пытаются найти денег на ее транспортировку в Россию – восемь миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

18 июня студентка ННГУ вылетела на отдых в Египет. Через несколько дней её здоровье резко ухудшилось, произошла остановка сердца. Девушку экстренно госпитализировали в одну из местных больниц.

Сейчас пациентка находится в глубокой коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают всё возможное, однако для дальнейшего лечения необходима медицинская эвакуация девушки в Россию.

Организация транспортировки санитарным бортом из Египта, по предварительным оценкам, обойдётся минимум в 8 миллионов рублей. У семьи не набирается даже половины от этой суммы, в связи с чем был организован сбор средств.