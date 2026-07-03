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НовостиНедвижимость3 июля 2026 14:26

Улицу Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют с 5 по 12 июля

Автомобилистов просят заранее ознакомиться с новой схемой движения
Елена ПАШКИНА
Улицу Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют с 5 по 12 июля.

Улицу Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют с 5 по 12 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде на участке улицы Стрелка временно введут ограничение проезда транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Ограничение начнет действовать 5 июля с 22:00 и закончится 12 июля в 20:00. Будет перекрыто движение около дома №21Ж (Пакгаузы) и на участке от поворота к дому №13 до дома №18. В связи с перекрытием администрация города просит водителей заранее переставить свой транспорт. Если машина будет находиться в зоне ограничений, то ее переместят самостоятельно.