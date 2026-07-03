Мясо с антибиотиком в составе нашли у нижегородского производителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мясо с антибиотиком в составе нашли у нижегородского производителя. Ему выписали предостережение. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия.

По результатам испытаний пробы мясной продукции производства ООО ТД «Купецъ» в говядине высшего сорта был выявлен антибиотик окситетрациклин. Он мог попасть в продукцию, если коров лечили этим препаратом, а мясо стали использовать раньше положенного срока.

Это является нарушением регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». 1 июля производителю было выдано предостережение. Он должен организовать производство мясо таким образом, чтобы оно соответствовало регламентам.

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