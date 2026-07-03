38-летний техник получил ожоги при подключении интернета в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мастер Нижегородского провайдера получил ожоги и упал с лестницы при выполнении работы. Об этом сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области.

Днем 2 июля 38-летний слесарь устанавливал интернет, в ходе чего он получил ожоги электрическим током и упал с лестницы. Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали ожог лица, верхних конечностей и поверхности грудной клетки. Полученные травмы относятся к тяжелым, так как ожоги составили 12% поверхности тела.

Выяснением подробностей занимается ведомство.

– Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве со слесарем, – подчеркнул главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Отметим, что при несчастном случае со смертельным исходом работодатель обязан направить соответствующее извещение, что в данном случае не было сделано. В связи с этим компании грозит штраф.