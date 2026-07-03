Подъезды к социальным объектам отремонтируют в Дзержинске этим летом

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске полным ходом идёт кампания по ремонту подъездных путей и подходов к учреждениям социальной сферы. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков.

Одним из ключевых объектов сейчас является территория у клуба «Белая ладья»: здесь уже подготовили основание, выровняли площадку и приступили к засыпке щебня. В ближайшее время на этом участке уложат 1600 квадратных метров нового асфальта.

Всего этим летом в городе запланирован ремонт на 21 объекте. Это продолжение системной работы, которую город ведёт последние два года — за этот период в порядок приведены 74 площадки.

В перечень ремонтных работ на 2026 год вошли парковки у детского сада № 132, больницы № 1, отдела ЗАГС и гимназии № 38, а также подъездные пути к детским садам № 118, 124 и 127, детской больнице № 8, западной подстанции скорой помощи и спортивной школе № 1. Кроме того, будут отремонтированы подходы к детским садам № 120, 103, 92, 117, 118 и 132, храму преподобного Серафима Саровского, школам № 37 и 24, а также проезд вдоль школы № 37. В планах и обустройство тротуаров — у школы № 17, во дворах по улице Ульянова (от дома 2 до дома 9), на участке от железнодорожной платформы «Пушкино» до улицы Железнодорожной и у отделения соцзащиты.

При формировании адресного списка, как подчеркнул глава города, в первую очередь учитывались обращения жителей и предложения депутатов. Параллельно специалисты администрации провели мониторинг: прошли по всем адресам, оценили состояние покрытий и зафиксировали проблемные точки. Все работы по ремонту проездов к социальным учреждениям финансируются из средств городского бюджета.