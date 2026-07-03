Для строительства метро «Сормовская» изъято 86% необходимых построек. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для строительства станции метро «Сормовская» в одноименном районе Нижнего Новгорода было изъято около 86% построек. Об этом сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

По данным ведомства, в муниципальной собственности уже находится 627 построек, всего предусмотрено изъятие 726 объектов недвижимости (гаражи и нежилые здания) на улицах Станционная, Коминтерна, Бурнаковская и Сормовское шоссе. Собственников не оставляют с пустыми карманами, им выплачивается денежная компенсация.

Однако не все жители согласны с таким решением, некоторые отказались от передачи своего имущества. По этой причине ведутся судебные процессы, затрагивающие 91 объект недвижимости.

Напомним, что договор с компанией «Моспроект-3» на продление метро в Сормове был подписан еще в 2022 году, и сейчас ведется подготовка для реализации этого масштабного проекта. Работы по строительству начнутся после того, как документы будут готовы и утверждены государственной экспертизой.