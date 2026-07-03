Шесть школ отремонтируют в Нижнем Новгороде к началу учебного года Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Капитальный ремонт проведут в шести школах Нижнего Новгорода до конца лета. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Во втором корпусе школы №123 на улице Гвоздильной сейчас проводят полноценный капитальный ремонт, которого в здании с 90-летней историей никогда не было.

– Сейчас там обновляется практически всё, от старого здания останутся только несущие стены, остальное будет новым – фасад, кровля, система отопления, электрика, все кабинеты, актовый, спортивный и обеденный залы и другое. На данный момент выполнена треть от общего объёма работ, – сказал мэр Нижнего Новгорода.

Уже к началу нового учебного года в здании должны появиться современные образовательные пространства с передовым оборудованием. В корпусе будут учиться 350 ребят из начальных классов.

К 1 сентября основательно отремонтируют школы №№48, 76, 93, а также Большемокринскую школу и школу №1 в Кстовском районе.

Кроме того, в этом году ремонт планируют провести в Вязовской школе и школе №5 в Кстове. В других школах города такие работы проведут по потребности.

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