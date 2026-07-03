Чат поддержки стал доступен семьям нижегородцев-участников СВО. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Чат поддержки семей участников СВО заработал в социальной сети «ВКонтакте». В нем родные и близкие военнослужащих могут получить необходимую психологическую помощь, сообщает Комитет семей воинов Отечества. Ресурс доступен в том числе нижегородцам.

Проект реализуется с 2024 года Комитетом и фондом «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации (проект «ЗдравКонтроль»). На сегодняшний день получено и выполнено свыше 35 тысяч заявок.

Вступив в сообщество, гражданин может получить медицинскую и психологическую поддержку для себя и своей семьи. Помощь доступна круглосуточно для жителей всех регионов России, в сообществе помогут абсолютно бесплатно. За безопасность и конфиденциальность также можно не беспокоиться – все происходит анонимно, персональные данные не требуются. В сообщество уже вступило более 25 тысяч человек.

– Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает, – подчеркивает координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

В своей работе специалисты не используют искусственный интеллект для быстрых ответов и диалога с однотипными вопросами. С гражданами общаются исключительно реальные люди – опытные психологи, которые помогают справиться с различными типами тревожности, депрессией и стрессом. Благодаря тому, что по другую сторону экрана находится живой человек, пациент чувствует заинтересованность и благие намерения, а не читает заскриптованные тексты от бота.

– Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение или другие тяжелые состояния, — рассказывает руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.