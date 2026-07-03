Более 600 рысей насчитывается в лесах Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 600 рысей проживает в лесах Нижегородской области по данным на 2026 год. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Согласно статистике, за последние пять лет количество рысей в регионе значительно выросло. Например, в 2024 году их было 499, в 2025 - уже 622 рыси, а в 2026-ом в области уже насчитывается 625 особей.

– Рост численности рыси за последние пять лет продолжается, и, по всей видимости, еще не достиг своих максимальных значений. В большей степени это связано с увеличением количества зайца и косули, – отметили сотрудники Минлесхоза.

Больше всего рысей оказалось в Варнавинском округе – 96. Чуть меньше в Ковернинском и Сокольском – там их по 51, а в Шахунье 45 особей. На одну рысь меньше нашли в Семеновском округе – 44. В Уренском районе насчитывается 32 особи, а в Воскресенском - 31. На юге области эти хищные кошки обжились на территориях от рек Кудьмы и Сережи до самой Оки.

В Выксе также найдены рыси – 40 особей. А в Навашинском и Бутурлинском округах обитает по 28 пушистых хищников.