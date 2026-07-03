Нижегородке дали два года тюрьмы за посты в соцсети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Нижегородской области приговорили к тюремному заключению за экстремизм. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Обвиняемая на своей странице в социальной сети опубликовала посты о двух некоммерческих организациях, запрещенных на территории Российской Федерации. По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной экстремистской. Женщина частично признала вину.

По решению Нижегородского районного суда 1 июля нижегородке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Их она будет отбывать в колонии общего режима, также ближайшие девять месяцев нижегородка проведет с ограничением свободы. Женщине запрещается быть администратором сайтов и размещать материалы в интернете два года.