Пожизненный срок грозит жителю Нижнего Новгорода за перевозку 2 кг наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Володарском районе перед судом предстанет 33-летний житель Нижнего Новгорода, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт почти двух килограммов наркотиков. По самой тяжкой из предъявленных статей мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемый входил в состав организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков через интернет. В апреле 2026 года он перевозил запрещенные вещества из Санкт-Петербурга через территорию Володарского муниципального округа. Пакеты с белым веществом находились в салоне автомобиля.

Во время операции мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования следователи установили его возможную причастность к деятельности специализированной интернет-площадки, через которую, как полагает следствие, осуществлялась продажа наркотиков.

Из незаконного оборота изъяли почти два килограмма наркотического средства. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего уголовное дело направили в Володарский районный суд для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.