Уголовное дело из-за миллионного долга по зарплате возбудил нижегородский СК. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки, выявившей крупную задолженность по заработной плате в дорожной организации. По данным надзорного ведомства, 21 сотрудник компании не получил деньги за свою работу, а общая сумма долга превысила 1,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Нарушения были выявлены при проверке деятельности ООО «Девис», которое занимается строительством и обслуживанием автомобильных дорог. Установлено, что задолженность перед работниками начала накапливаться с апреля 2026 года.

Чтобы восстановить права сотрудников, прокуратура внесла руководству организации представление, а материалы проверки направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре подчеркнули, что вопрос полного погашения задолженности перед работниками остается на особом контроле ведомства.