Нижегородские врачи спасли мужчину с критическим сужением трахеи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи городской клинической больницы № 5 в Нижнем Новгороде спасли 40-летнего мужчину с критическим сужением трахеи, выполнив редкую циркулярную резекцию. Такое вмешательство стало лишь вторым в регионе. После операции пациент уже выписан домой и дышит самостоятельно, сообщает MAХ-канал «Бокал Прессека».

Опасное осложнение развилось после тяжелого панкреатита и длительной искусственной вентиляции легких. Из-за рубцового стеноза просвет трахеи сузился до критических размеров, что привело к приступам удушья. В подобных случаях пациентам нередко приходится устанавливать трахеостому на всю жизнь.

Мужчина собирался пройти лечение в Москве, однако во время подготовки документов его состояние резко ухудшилось. Перевозить пациента стало слишком опасно, поэтому нижегородские медики приняли решение действовать без промедления.

Как рассказал заведующий отделением торакальной хирургии ГКБ № 5 Дмитрий Фурзиков, сначала врачи эндоскопически расширили просвет трахеи, а уже на следующий день выполнили сложную реконструктивную операцию. Хирурги удалили пораженный участок и заново соединили здоровые концы трахеи. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды пациент смог восстановиться и уже вернулся домой.