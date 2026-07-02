60 браконьеров выявили в ходе операции «Нерест» в Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижегородской области подвели итоги ежегодной операции «Нерест», которая проходила с апреля по июнь. За это время сотрудники полиции совместно с представителями регионального Минэкологии и Рыбоохраны провели более 2 тысяч рейдов и пресекли 60 фактов незаконной добычи рыбы. По итогам проверок возбуждено 20 уголовных дел, еще по 40 случаям продолжаются экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Кроме того, инспекторы составили 185 административных протоколов за нарушение правил рыболовства и незаконное предпринимательство. Во время рейдов было изъято 240 запрещенных орудий лова, а также 19 моторных лодок, использовавшихся при незаконной рыбалке.

Одним из наиболее заметных эпизодов операции стало задержание 12 июня жителя города Кинешма Ивановской области. Мужчину обнаружили в запретной зоне Нижегородской ГЭС, где он занимался подводной охотой с гидрокостюмом и специальным ружьем. Сейчас его снаряжение направлено на экспертизу, а по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

В полиции напоминают, что нарушение правил рыболовства может обернуться не только административными штрафами, но и уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы. Жителей региона призывают соблюдать закон и бережно относиться к природным ресурсам.