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НовостиПроисшествия2 июля 2026 13:18

Вандалы разгромили благоустроенный парк Котовского в Кстове

Повреждены качели, лавочки, сцена и элементы уличного освещения
Евгения ФРОЛОВА
Вандалы разгромили благоустроенный парк Котовского в Кстове. Фото: vk.com/ivanulanov77

Вандалы разгромили благоустроенный парк Котовского в Кстове. Фото: vk.com/ivanulanov77

В парке Котовского в старой части Кстова зафиксированы новые случаи вандализма. Неизвестные повредили качели, лавочки, элементы сцены, а также добрались до уличного освещения и декоративной подсветки. Власти города уже готовят обращение в отдел МВД России «Кстовский», а поврежденные объекты планируют восстановить. Об этом сообщил глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Парк Котовского был обновлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы инициативного бюджетирования «Вам решать!». Здесь появились новые прогулочные дорожки, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха, пространство для массовых мероприятий, а также освещение и перголы с подсветкой. После благоустройства парк стал одним из самых популярных мест отдыха для жителей города.

Однако теперь общественное пространство регулярно страдает от действий вандалов. По словам местных властей, новые повреждения появляются практически каждый день. Особую тревогу вызывает то, что к подобным поступкам нередко могут быть причастны подростки.

Жителей, особенно родителей, просят поговорить с детьми и объяснить, что бережное отношение к общественным пространствам – ответственность каждого. Ведь средства, которые приходится тратить на восстановление испорченного имущества, могли бы пойти на развитие города и создание новых объектов.