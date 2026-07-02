Ветераны СВО прошли управленческую стажировку в Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Участники второго потока федеральной программы «Время героев» прошли стажировку в Нижегородской области по направлению «Региональное и муниципальное управление». Ветераны СВО встретились с руководством региона, изучили работу органов власти, посетили крупнейшие предприятия и инфраструктурные объекты, а также примут участие в разработке инициатив по развитию государственной службы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во время стажировки участникам представили успешные практики региона в сфере экономики, социальной политики, демографии, строительства, транспорта и поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, они познакомились с работой муниципальных органов власти и обсудили современные подходы к государственному управлению.

Одной из главных задач образовательного модуля станет подготовка предложений по привлечению молодых специалистов на государственную гражданскую службу. По мнению представителей правительства региона, уже действующие механизмы – стажировки, практики, дни открытых дверей и карьерные форумы – доказали свою эффективность, однако новые идеи помогут сделать работу в органах власти еще более привлекательной для молодежи.

Также участники программы посетили ИТ-кампус «Неймарк», особую экономическую зону «Кулибин», спортивные комплексы и промышленные предприятия региона, а также прошли профильные стажировки по различным направлениям – от здравоохранения и ЖКХ до транспортной отрасли и законодательной деятельности.