Нижегородские поезда идут с опозданием из-за схода грузовых вагонов в Татарстане. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области с опозданием следуют четыре пассажирских поезда. Изменения в расписании связаны со сходом двух вагонов грузового поезда на перегоне Корса – Арск в Татарстане. В числе задержанных составов – №112 Москва – Круглое Поле, №96 Москва – Барнаул, №82 Москва – Улан-Удэ и №52 Нижний Новгород – Ижевск, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Инцидент произошел около 02:50 2 июля. По данным ГЖД, с рельсов сошли два вагона грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы для окружающей среды также не возникло. Для ликвидации последствий к месту происшествия направили два восстановительных поезда.

На время проведения работ движение на перегоне было полностью остановлено. Уже в 05:19 железнодорожники открыли движение по одному пути, однако составы продолжают проходить участок со сниженной скоростью. Из-за этого от графика отстают девять пассажирских поездов, в том числе следующие через Нижегородскую область.

Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы и принимают меры, чтобы как можно быстрее вернуть движение поездов в привычный график. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время отправления и прибытия поездов в приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте компании.