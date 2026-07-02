Более 8,5 миллиона сеянцев высадили за весну в Нижегородской области. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. За несколько месяцев на землях лесного фонда высадили более 8,5 миллиона сеянцев хвойных пород на площади 2 890 гектаров. При этом 860 гектаров засадили посадочным материалом с закрытой корневой системой. Работы прошли в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, все запланированные на весну мероприятия выполнены с небольшим перевыполнением – на 105%. По его словам, такой результат стал возможен благодаря совместной работе лесничеств и арендаторов. Всего в 2026 году лесовосстановление в регионе планируется провести на площади 14 442 гектаров.

Для восстановления лесов используют сеянцы ели и сосны, выращенные в Семеновском спецсемлесхозе, где организован полный цикл производства – от заготовки семян до получения готового посадочного материала. Сейчас специалисты приступили к агротехническому и лесоводственному уходу за молодыми насаждениями. До конца сезона такие работы предстоит выполнить более чем на 32 тысячах гектаров.