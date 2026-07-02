Нижегородцам напомнили правила поведения при атаке БПЛА. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах поведения при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. В связи с участившимися атаками БПЛА на регион специалисты рекомендуют строго соблюдать несколько важных требований, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. Об этом напоминает пресс-служба МЧС.

Прежде всего, при виде дрона нельзя оставаться в зоне прямой видимости – необходимо как можно быстрее найти укрытие или отойти в сторону. Категорически запрещается пытаться сбить или повредить беспилотник с помощью камней, палок или любых других подручных средств. Такие действия не только опасны, но и влекут за собой юридическую ответственность.

Крайне не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами, рациями, GPS-навигаторами и другими электронными устройствами вблизи БПЛА – это может повлиять на его работу и спровоцировать непредсказуемые последствия. Также нельзя трогать обломки сбитого дрона, они могут нести угрозу для жизни.

При обнаружении беспилотника необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112. Звонить следует на безопасном расстоянии от аппарата. Дежурному нужно максимально точно назвать время, место и количество замеченных дронов, а также описать, летят ли они вместе или отдельно. После звонка важно дождаться прибытия правоохранителей и передать им всю имеющуюся информацию.

Если удалось сделать фото или видео БПЛА, эти материалы следует отдать сотрудникам полиции. Публиковать их в соцсетях и интернете запрещается.