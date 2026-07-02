Суд обязал семеновское предприятие выплатить 1,5 млн рублей за вред реке Белбаж. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия к муниципальному предприятию «Ильино-Заборское ЖКХ», которое сейчас работает под названием «Горводоканал». Суд обязал предприятие возместить более 1,5 млн рублей ущерба, причиненного реке Белбаж, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для обращения в суд стали результаты нескольких проверок очистных сооружений, реконструированных по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Во время инспекций специалисты неоднократно фиксировали нарушения природоохранного законодательства, за которые предприятие уже привлекалось к административной ответственности.

В 2024 году анализ сточных вод показал превышение допустимых концентраций железа, марганца, меди, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Повторная проверка в 2025 году подтвердила нарушения. Кроме того, специалисты установили, что сбросы оказывают негативное воздействие на реку Белбаж.

После расчета размер причиненного ущерба превысил 1,5 млн рублей. Предприятию предложили добровольно возместить вред, однако оно отказалось. В итоге суд признал требования Росприроднадзора законными и обязал коммунальное предприятие полностью выплатить сумму ущерба.