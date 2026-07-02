Нижегородская область заняла четвертое место в ПФО по забору воды

Основной объём воды приходится на Нижний Новгород и Дзержинск. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По итогам 2025 года Нижегородская область вошла в четвёрку регионов Приволжского федерального округа по объёму забора воды из природных водных объектов. За год в регионе изъяли 812 млн кубометров воды. Такие данные опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Среди регионов ПФО более высокие показатели зафиксированы только у Пермского края, где объём водозабора достиг 1,8 млрд кубометров, Татарстана – 951 млн кубометров и Башкортостана – 823 млн кубометров. В общероссийском рейтинге лидируют Краснодарский край с показателем почти 5,9 млрд кубометров и Ставропольский край – 4,3 млрд.

Большая часть воды в Нижегородской области приходится на два крупнейших города. На Нижний Новгород приходится 443 млн кубометров, что составляет около 55% общего регионального объёма. Ещё 174 млн кубометров, или 21,5%, забирает Дзержинск. В общей сложности семь городов областного значения обеспечивают почти 82% всего водозабора региона. Отдельно учитывается Саров, где объём составил 11,5 млн кубометров.

Среди муниципальных районов лидирует Кстовский район с показателем 39,5 млн кубометров. Следом идут Балахнинский район – 38,8 млн и Павловский – 11,4 млн кубометров. Самый низкий объём зафиксирован в Бутурлинском районе – всего 10 тысяч кубометров воды.