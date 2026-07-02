Дорогу к Дивееву отремонтировали на юге Нижегородской области. Фото: ГУАД Нижегородской области

В муниципальном округе Первомайск завершился ремонт участка автомобильной дороги Первомайск – Выездное – Дивеево – Сатис. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, общая протяжённость обновлённых участков составила около 6 километров.

Государственная комиссия приняла объект без замечаний. Подрядчик сдал трассу на две недели раньше контрактного срока.

Специалисты выполнили полный комплекс работ: расчистили территорию от кустарника и мелколесья, сделали подсыпку обочин песчаным и супесчаным грунтом, укрепили откосы щебнем. На дорожное покрытие уложили выравнивающий слой асфальтобетона толщиной 4 сантиметра и верхний слой — 5 сантиметров. Также установили 42 новых дорожных знака и нанесли горизонтальную разметку белой и жёлтой краской.

Исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов отметил важность обновлённой трассы для региона.

- Эта дорога — одна из ключевых трасс юга Нижегородской области. Она связывает Первомайск с федеральной трассой и обеспечивает подъезд к Дивеевскому монастырю — одному из главных духовных центров России. Обновление покрытия, укрепление обочин, новые знаки и яркая разметка сделают маршрут безопаснее для пассажиров и водителей, — сказал Денисов.

Напомним, с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги») в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тысячи километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. Только в 2025 году в нормативное состояние приведён 761 километр дорожной сети при плане в 626 километров.