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НовостиПроисшествия2 июля 2026 5:50

Юрий Шалабаев призвал нижегородцев сохранять спокойствие после ночной атаки БПЛА

В результате массированного налета погиб мирный житель, есть повреждения на земле
Валерия МУРОМЦЕВА
Юрий Шалабаев призвал нижегородцев сохранять спокойствие после ночной атаки БПЛА.

Юрий Шалабаев призвал нижегородцев сохранять спокойствие после ночной атаки БПЛА.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к жителям в связи с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов на регион.

- Прошу всех сохранять спокойствие, в том числе и в интернет-пространстве, - написал он в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью силами ПВО в Нижегородской области уничтожено 30 беспилотников. Повреждения получили жилые дома и промышленный объект. Один человек погиб, четверо пострадали – один из них в больнице.

На месте работают медики, проводится оценка последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

- Ситуация находится на контроле, работа продолжается, - написал Шалабаев.