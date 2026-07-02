Пострадавшим при атаке БПЛА нижегородцам окажут всю необходимую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования близким погибшего при атаке БПЛА нижегородца. Он также заверил, что семьям пострадавших окажут всю необходимую помощь.

- Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась масштабной атаке беспилотников: силы противовоздушной обороны уничтожили 30 БПЛА. Падение обломков привело к «некритическим повреждениям» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов, сообщил губернатор.