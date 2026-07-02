Горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА открыли в Нижегородской области. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области создана горячая линия для людей, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, в результате падения осколков БПЛА повреждены несколько жилых домов и промышленный объект. На месте инцидентов для контроля за ликвидацией последствий и соблюдением прав граждан находятся работники прокуратуры.

В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали – один из них доставлен в больницу.

Для оперативного приёма обращений действует телефон горячей линии: 8-903-602-22-20. Жители могут позвонить по этому номеру для получения правовой помощи и консультаций.