Теплоход с пшеницей сел на мель на Волге под Городцом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На реке Волге в районе Городца днем 1 июля грузовой теплоход «Нальчик», перевозивший пшеницу, сел на мель. В результате происшествия никто не пострадал, движение по судовому ходу не нарушено, сейчас специалисты проводят работы по снятию судна с мели. Обстоятельства случившегося выясняет Нижегородская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел в дневное время. Несмотря на посадку судна на мель, ограничений для других участников судоходства не вводилось – фарватер остается открытым.

После происшествия Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. Специалисты установят причины случившегося и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.