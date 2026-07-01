Дело о мошенничестве на 1,4 миллиона рублей передали в нижегородский суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении директора нескольких коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве при исполнении контрактов на размещение рекламы. По версии следствия, ущерб учреждению здравоохранения превысил 1,4 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По данным следствия, преступления совершались с июня 2019 года по октябрь 2024 года. Как считают правоохранители, руководитель компаний предоставлял заказчику заведомо ложные сведения о стоимости услуг по размещению рекламных макетов. Благодаря этому ему удалось незаконно получить более 1,4 млн рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В прокуратуре сообщили, что мужчина полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный ущерб и сотрудничал со следствием, заключив с прокурором досудебное соглашение. Теперь уголовное дело предстоит рассмотреть Советскому районному суду Нижнего Новгорода.