Спасатели вытащили мужчину из озера в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода спасатели помогли 39-летнему мужчине, который оказался в воде на озере Сортировочное. Инцидент произошел в месте, не оборудованном для купания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На помощь неудачливому купальщику оперативно пришли матросы-спасатели. Они вытащили его из воды и благополучно доставили на берег.

После спасения медицинская помощь ему была предложена, однако от госпитализации мужчина отказался.

В МЧС вновь напомнили жителям, что купание в необорудованных местах может быть опасно для жизни и здоровья.