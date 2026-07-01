Более 5 тысяч квадратных метров свалок обнаружили на сельхозземлях под Княгинино. Фото: ТУ РСХН по Нижегородской области и РМЭ и Мордовия

В Нижегородской области арендатору сельскохозяйственных земель ООО «Новая Эра» предписали ликвидировать несанкционированные свалки общей площадью около 5,1 тысячи квадратных метров. Нарушения выявили сразу на трех земельных участках в Княгининском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

По итогам мониторинга, завершившегося 1 июля, ведомство выдало компании три предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Выполнить требования необходимо до 14 июня 2027 года.

Проверка показала, что на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 20 гектаров образовались несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Кроме того, часть участков не введена в сельскохозяйственный оборот и фактически не используется по своему назначению.

Все три участка расположены в районе деревни Бубенки Княгининского муниципального округа. Арендатору предстоит очистить территорию от мусора и обеспечить использование земель для сельскохозяйственного производства в соответствии с разрешенным видом использования.