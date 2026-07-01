Дорогу от Первомайска к Дивееву отремонтировали на две недели раньше срока. Фото: ГУАД Нижегородской области

В муниципальном округе Первомайск завершили ремонт участка автомобильной дороги Первомайск – автодорога Выездное – Дивеево – Сатис. Работы на почти шестикилометровом отрезке выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и завершили на две недели раньше предусмотренного контрактом срока. Государственная комиссия приняла объект без замечаний, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Во время ремонта подрядная организация полностью обновила дорожное покрытие, укрепила обочины, расчистила прилегающую территорию от кустарника и мелколесья, выполнила подсыпку грунта и укрепление щебнем. На трассе уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, установили 42 новых дорожных знака и нанесли свежую горизонтальную разметку.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, эта дорога является одной из ключевых транспортных артерий юга Нижегородской области. Она соединяет Первомайск с федеральной трассой и обеспечивает подъезд к Дивеевскому монастырю. По его словам, обновленное покрытие, укрепленные обочины и современная организация движения сделают поездки по маршруту безопаснее и комфортнее для водителей и пассажиров.