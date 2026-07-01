Трое молодых специалистов получили новые дома по госпрограмме в Шахунье. Фото: Роман Яровицын

В Шахунье трое молодых специалистов одного из сельхозпредприятий получили ключи от новых домов, построенных по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Современное жильё предназначено для работников агропромышленного комплекса и позволит закрепить кадры в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Три одноэтажных дома площадью почти 79 квадратных метров каждый возвели в Семейном переулке. В каждом предусмотрены две спальни, просторная кухня-гостиная, автономное отопление, а также централизованные водоснабжение и водоотведение. Жильё передано сотрудникам агрохолдинга «Руслакто» по договорам найма. Если специалисты проработают на предприятии пять лет, они смогут выкупить дом за 10% кадастровой стоимости, а спустя десять лет – всего за 1%.

Проект стоимостью более 21 млн рублей реализовали по программе КРСТ. Фото: Роман Яровицын

Стоимость проекта превысила 21 млн рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета, также финансирование обеспечили регион, муниципалитет и предприятие АО «Хмелевицы». По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, обеспечение молодых специалистов жильём остаётся одним из ключевых направлений программы КРСТ.

В правительстве региона отмечают, что с 2020 года благодаря программе жильё по договорам найма получили уже более 300 работников сельских территорий Нижегородской области.