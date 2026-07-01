Нижегородская телебашня засияет в честь 90-летия Госавтоинспекции. Фото: Нижегородский филиал РТРС

С 1 по 3 июля на телебашне в Нижнем Новгороде включат специальную архитектурно-художественную подсветку, посвященную 90-летию Госавтоинспекции. Иллюминация будет работать ежедневно с 21:30 до 22:00, а главным днем праздничной программы станет 3 июля, сообщили в пресс-службе РТРС.

Во время светового шоу на гранях 196-метровой телебашни появятся динамические композиции, стилизованные под дорожную разметку. Зрители увидят узнаваемую «зебру» пешеходного перехода и «вафельную» разметку, которую наносят на перекрестках для организации движения.

Кроме того, световое панно будет попеременно окрашиваться в синий и красный цвета, напоминающие проблесковые маячки патрульных автомобилей. На медиафасаде также появится бегущая строка с поздравлением: «Госавтоинспекции – 90 лет».

История службы ведет отсчет с 3 июля 1936 года. Сегодня Госавтоинспекция входит в структуру МВД России и отвечает за обеспечение безопасности дорожного движения, контроль за соблюдением правил и профилактику аварийности на дорогах страны.