Нижегородские онкологи внедрили фьюжн-биопсию для выявления рака простаты. Фото :Нижегородский областной онкодиспансер

Нижегородские врачи-онкологи начали использовать фьюжн-биопсию — новейшую методику высокоточной диагностики рака предстательной железы. Она позволяет выявить заболевание на самой ранней стадии. Первые 15 пациентов уже прошли такое обследование в НИИ клинической онкологии «Нижегородский областной онкодиспансер», сообщает региональный минздрав.

Как пояснил руководитель 3-го стационара Глеб Хрыков, технология совмещает изображения УЗИ и МРТ в реальном времени, что даёт возможность точно определить локализацию опухоли и взять материал из образований размером всего 3–5 миллиметров.

- Зачастую очаги злокачественной опухоли могут быть расположены в глубине тканей предстательной железы, а их размеры составляют всего несколько миллиметров. В таких случаях выполнение обычной биопсии под УЗИ-контролем неэффективно – патологические изменения еще не видны аппарату и глазу врача. На помощь приходит новейшая методика, - сказал Глеб Хрыков.

Аппарат для фьюжн-биопсии используют и во время операций. За прошедший месяц выполнено уже 10 высокоточных вмешательств.

Выявляемость рака простаты в области растёт: в 2024 году заболевание впервые диагностировали у 1,5 тысячи человек, в 2025-м — уже у 1,6 тысячи. В региональном минздраве отметили, что новая методика помогает эффективнее бороться с онкологией в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».