Главный тренер ПКМФ «Торпедо» Геннадий Гарагуля покидает клуб. Фото: ПКМФ «Торпедо»

Главный тренер мужской команды ПКМФ «Торпедо» Геннадий Гарагуля покидает нижегородский клуб. Стороны прекращают сотрудничество в связи с истечением срока трудового соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе ПКМФ «Торпедо».

Геннадий Гарагуля возглавил команду в начале сезона 2025/26. Под его руководством «Торпедо» провело 64 официальных матча, в которых одержало 32 победы и восемь раз сыграло вничью. По итогам сезона наставника четыре раза признавали лучшим тренером тура БЕТСИТИ Суперлиги.

Специалист работает в системе нижегородского клуба с 2018 года. Изначально он вошел в тренерский штаб «Оргхима» в качестве тренера вратарей. До этого Гарагуля уже имел опыт работы со сборной России, где также отвечал за подготовку голкиперов.

В «Торпедо» поблагодарили тренера за многолетнюю работу, профессионализм и вклад в развитие команды. В клубе отметили, что за годы работы он помог раскрыться многим игрокам и внес значительный вклад в развитие футзала. Геннадию Гарагуле пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.