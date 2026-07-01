Сильные ливни накроют Нижний Новгород и область 1 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие часы 1 июля в отдельных районах Нижегородской области и Нижнего Новгорода ожидаются сильные дожди и ливни. По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до конца дня. В связи с этим жителей региона призвали соблюдать повышенную осторожность. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за интенсивных осадков возрастает риск локальных подтоплений. Вода может скапливаться на дорогах, в низинах и местах с плохо работающей ливневой канализацией. Кроме того, возможны затопления низководных мостов, сельхозугодий, нарушения в работе линий электропередачи и связи, а также перебои в системе ЖКХ. Спасатели также предупреждают о вероятности оползней и размыва склонов.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, поскольку во время ливня ухудшается видимость, а дорожное покрытие и обочины становятся скользкими. Водителям и пешеходам советуют по возможности избегать низменных участков, где может быстро скапливаться вода.