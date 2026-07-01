Экс-сотрудника «Реал-Инвеста» обвинили в мошенничестве на 19 миллионов рублей. Фото: сайт «Реал-Инвест»

Причиной прошедших обысков в офисах нижегородской группы компаний «Реал-Инвест» и у ее руководителя Льва Тарабарина стало уголовное дело о мошенничестве. Обвинение предъявлено бывшему сотруднику компании Леониду Краснокутскому. При этом руководитель предприятия проходит по делу в качестве свидетеля, сообщает «Ъ-Приволжье».

Как сообщили в региональном СУ СКР, расследование связано с утилизацией шпал, демонтированных во время реконструкции трамвайных путей. По версии следствия, обвиняемый предоставил заказчику фиктивные акты, подтверждающие их утилизацию. При этом шпалы относятся к отходам III класса опасности. Предварительно ущерб оценен в 19 миллионов рублей.

Ранее претензии к деятельности полигона «Реал-Бор», входящего в группу «Реал-Инвест», высказывал Росприроднадзор. Весной 2025 года ведомство заявило о нарушениях при хранении шпал, переполненности полигона и несоблюдении требований по сбору фильтрата. В компании с выводами надзорного органа не соглашались, утверждая, что размещение отходов соответствует действующим требованиям.