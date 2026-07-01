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НовостиЭкономика1 июля 2026 11:10

347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища

В Нижнем Новгороде объявили аукцион на третий этап строительства второй очереди
Евгения ФРОЛОВА
347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища.

347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На расширение муниципального кладбища «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде планируют направить 347,5 млн рублей – соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Речь идёт о третьем этапе строительства второй очереди объекта. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Заявки от подрядчиков принимаются до 16 июля 2026 года, итоги подведут 20 июля.

В рамках контракта предусмотрен широкий комплекс работ: от устройства проездов, тротуаров и площадок до прокладки инженерных сетей, установки ограждения, наружного освещения и озеленения. Также планируется обустройство контейнерных площадок, туалетов, резервуаров для воды и пожарных ёмкостей.

Кроме того, в проект включены вертикальная планировка территории, монтаж систем водоотведения, вентиляции, пожарной сигнализации и другие строительные и благоустроительные работы. Общая начальная цена контракта составляет 347 593 410 рублей.