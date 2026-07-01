60-летней нижегородке грозит уголовный срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

60-летняя жительница Канавинского района Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет. По версии следствия, женщина за деньги регистрировала мигрантов в своей квартире на улице Лазо, хотя знала, что жить по этому адресу они не будут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе проверки правоохранители установили, что регистрация иностранцев носила исключительно формальный характер. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела, предусматривающие ответственность за фиктивную постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания. На время расследования женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции напомнили, что за фиктивную регистрацию иностранцев в жилом помещении предусмотрена уголовная ответственность. Если же ложные сведения предоставляются при постановке на миграционный учет в нежилом помещении, нарушителям может грозить административная ответственность. О фактах фиктивной регистрации или незаконного проживания иностранных граждан жителей просят сообщать в полицию по телефонам 102, 112 или 02.