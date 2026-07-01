Фальсифицированный сыр выявил Россельхознадзор у нижегородского производителя. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области у ООО «Производственно-фасовочная компания» признали недействительной декларацию соответствия на молочную продукцию после выявления признаков фальсификации. Такое решение приняло региональное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Нарушения выявили во время анализа данных федеральной государственной информационной системы «ВетИС». Поводом для проверки стали сведения о том, что выпускаемая предприятием продукция может не соответствовать требованиям качества и безопасности.

Лабораторные исследования подтвердили нарушения. В сыре «Российский» жирностью 50%, изготовленном по ГОСТ 32260-2013, специалисты обнаружили растительные масла и жиры растительного происхождения, что свидетельствует о признаках фальсификации и нарушает требования технических регламентов Таможенного союза, регулирующих безопасность молочной и пищевой продукции.

По итогам проверки 25 июня 2026 года декларация о соответствии производителя была признана недействительной. Сведения об этом внесены в реестр деклараций Федеральной службы по аккредитации. Кроме того, предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.