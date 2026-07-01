Авиарейс в Ереван отменили 1 июля в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде отменили рейс в Ереван, который должен был отправиться ранним утром 1 июля. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно расписанию, самолет авиакомпании Shirak Avia должен был вылететь в столицу Армении в 04:00. Однако рейс получил статус «отменен». Причины такого решения в аэропорту не уточняются. Также пока нет информации о переносе времени вылета.

Кроме того, утром 1 июля в аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются и другие рейсы. С опозданием до двух часов должны отправиться самолеты в Анталью, Санкт-Петербург и Сочи.

Напомним, сегодня утром в Нижегородской области действовал режим беспилотной опасности. Предупреждение было введено около 5:40, а спустя примерно три часа региональная РСЧС сообщила о его отмене.