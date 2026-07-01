Школьные стадионы станут доступны нижегородцам по карте жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свободный доступ к занятиям физкультурой и спортом на объектах, расположенных на территориях школ, получат жители Нижегородской области в рамках нового проекта «НашСтадион». Соответствующая инициатива разработана региональным министерством спорта совместно с минобразования и реализуется в пилотном режиме в 2026 году как часть федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В 2026 году это будет работать на базе пяти общеобразовательных школ. Площадки выбраны по итогам конкурса среди муниципалитетов, готовых обеспечить доступ граждан к спортивной инфраструктуре через интеграцию с «Картой жителя Нижегородской области». Победителями стали Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Пильна и Большое Мурашкино — по одной школе в каждом.

Запись на занятия будет доступна в онлайн-режиме через региональную государственную информационную систему «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области». Жители смогут записываться по утвержденному расписанию с помощью «Карты жителя Нижегородской области».

При успешной реализации пилотного этапа и положительной оценке его эффективности проект планируют постепенно масштабировать на другие объекты и муниципалитеты региона.