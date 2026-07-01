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НовостиСпорт1 июля 2026 7:32

Школьные стадионы станут доступны нижегородцам по карте жителя

Записываться необходимо заранее через интернет
Ирина ШВЫРКАЕВА
Школьные стадионы станут доступны нижегородцам по карте жителя.

Школьные стадионы станут доступны нижегородцам по карте жителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свободный доступ к занятиям физкультурой и спортом на объектах, расположенных на территориях школ, получат жители Нижегородской области в рамках нового проекта «НашСтадион». Соответствующая инициатива разработана региональным министерством спорта совместно с минобразования и реализуется в пилотном режиме в 2026 году как часть федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В 2026 году это будет работать на базе пяти общеобразовательных школ. Площадки выбраны по итогам конкурса среди муниципалитетов, готовых обеспечить доступ граждан к спортивной инфраструктуре через интеграцию с «Картой жителя Нижегородской области». Победителями стали Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Пильна и Большое Мурашкино — по одной школе в каждом.

Запись на занятия будет доступна в онлайн-режиме через региональную государственную информационную систему «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области». Жители смогут записываться по утвержденному расписанию с помощью «Карты жителя Нижегородской области».

При успешной реализации пилотного этапа и положительной оценке его эффективности проект планируют постепенно масштабировать на другие объекты и муниципалитеты региона.