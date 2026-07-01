Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление жителям региона направила региональная РСЧС.

Напомним, предупреждение о беспилотной опасности было введено сегодня около 5:40 утра. Спустя примерно три часа режим отменили.

Несмотря на снятие ограничений, жителей региона просят сохранять бдительность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб. При обнаружении подозрительных предметов не стоит пытаться их осматривать или перемещать – о находках необходимо немедленно сообщить по телефону 112.