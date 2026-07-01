Колхоз обязали ликвидировать свалку на сельхозземлях в Нижегородской области. Фото: ТУ РСХН по Нижегородской области и РМЭ и Мордовия

Россельхознадзор выдал сельскохозяйственному производственному кооперативу «Майданский» предписание устранить нарушения на землях сельхозназначения в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области. Выполнить все необходимые работы собственник должен до 9 декабря 2026 года. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Нарушения выявили во время мониторинга безопасности. На участке общей площадью более 89 гектаров инспекторы обнаружили свалку твердых бытовых отходов площадью около 300 квадратных метров. Среди мусора оказались строительные отходы, старая мебель, битый кирпич, шифер, пластиковые бутылки и металлические банки.

Кроме того, почти 20,9 гектара сельхозземель оказались заросшими сорной растительностью – сурепкой, пижмой, осотом, пыреем и полынью. По данным ведомства, эта часть участка не используется по назначению и не введена в сельскохозяйственный оборот.

Собственнику предписано ликвидировать свалку, провести комплекс культуртехнических, агротехнических и фитосанитарных мероприятий, очистить землю от сорняков и вернуть участок в сельскохозяйственное использование.