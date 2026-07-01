Нормативы ЖКУ для субсидий изменились с 1 июля в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области утвердили новые региональные нормативы стоимости ЖКУ, которые будут использоваться при расчете субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в III квартале 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступило в силу с 1 июля.

Документ устанавливает отдельные стандарты для собственников квартир, нанимателей жилья, членов жилищных кооперативов, а также владельцев индивидуальных домов. Размеры нормативов зависят как от категории получателя, так и от муниципалитета проживания.

Для собственников квартир в многоквартирных домах в Нижнем Новгороде региональный стандарт составил 5636,95 рубля в месяц для одиноко проживающего гражданина, 4140,91 рубля – на каждого члена семьи из двух человек и 3766,90 рубля – на человека в семье из трех и более человек. Для населенных пунктов бывшего Кстовского района, вошедших в состав городского округа, показатели немного ниже – 5381,58, 4046,11 и 3712,24 рубля соответственно.

Для нанимателей жилья и членов жилищных кооперативов нормативы в Нижнем Новгороде оказались выше. Они составили 6598,90 рубля для одиноко проживающего гражданина, 4753,06 рубля – на человека в семье из двух человек и 4291,60 рубля – в семье из трех и более человек.

Самые высокие показатели среди городских округов для этой категории зафиксированы в Шахунье – до 7211,99 рубля на одного человека, а самые низкие – в Спасском муниципальном округе, где стандарт составляет 3671,50 рубля.