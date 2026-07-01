Андрей Дранишников покинул пост главы Балахнинского округа. Фото: Личная страница Вконтакте.

Андрей Дранишников принял решение участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. На заседании Совета депутатов округа он официально сложил полномочия главы МСУ Балахнинского муниципального округа. Об этом чиновник написал на своей странице в Vk.

В обращении к жителям он поблагодарил балахнинцев за совместную работу и активную позицию. За время его руководства разработаны стратегия развития округа до 2030 года и программа подготовки к 550-летию Балахны. Эти документы включены в региональную стратегию до 2035 года.

Среди ключевых итогов работы — благоустройство более десяти общественных пространств в рамках нацпроектов, расселение аварийного жилья, ремонт дорог и восстановление 24 мемориалов к 80-й годовщине Победы. Также оказывалась поддержка участникам СВО и их семьям.

Дранишников отметил, что участие в выборах даст ему возможность эффективнее отстаивать интересы жителей на региональном уровне и вносить законодательные инициативы.

- Это не просто смена места работы, а возможность применить накопленные знания и опыт на новом, более высоком уровне, способствуя созданию эффективного и справедливого законодательства, которое будет служить на благо жителей Балахнинского, Володарского округов и всего региона, - написал он.