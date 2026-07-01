39 ярмарок «Покупайте нижегородское» состоится в регионе в июле

Около 40 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в регионе в июле. Фото: минпром Нижегородской области

39 ярмарок под брендом «Покупайте нижегородское» состоится в Нижегородской области в июле. Мероприятия охватят 17 муниципальных образований и будут работать в течение всего месяца, многие из них приурочены к праздничным датам и городским фестивалям.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, главная задача этих ярмарок — создать для бизнеса доступные каналы сбыта, одновременно предложив жителям продукцию от местных производителей. Участие для предпринимателей и самозанятых полностью бесплатное.

Наибольшее количество торговых точек в июле будет организовано в Уренском, Тоншаевском, Вознесенском и Павловском округах. Календарь событий формируется в ежемесячном режиме с учётом инициатив районных администраций, поэтому география и даты могут корректироваться.

Чтобы занять место на ярмарке, предпринимателям достаточно обратиться в администрацию того округа, где они планируют торговать. Актуальный график и контакты ответственных сотрудников опубликованы на официальном сайте регионального министерства промышленности и торговли.

Добавим, что все федеральные и региональные инструменты поддержки бизнеса аккумулированы в центре «Мой бизнес», работающем в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Там же действует горячая линия 8-800-301-29-94, где предприниматели могут получить дополнительные консультации.

Напомним, национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» был инициирован президентом Владимиром Путиным. Он включает семь федеральных направлений, среди которых поддержка малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, развитие технологического предпринимательства и инвестиционной активности.